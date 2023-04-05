凌晨撞向起重機列車出軌1死30傷

荷蘭鐵路罕見意外 荷蘭一列載有最少50人、原定由南荷蘭省萊頓開往海牙的客運列車，周二凌晨在南部小鎮福爾斯霍滕撞到路軌上的起重機後出軌，造成最少一人死亡、30人受傷。鐵路公司就事故展開調查；首相呂特及荷蘭王室成員對遇難者表示同情。

事發於當地時間周二凌晨3時30分左右，客運列車撞到路軌上的建築設備後，4節車廂中，首節出軌並剷進田野、第二節車廂翻側、第三節保持筆直，最後一節車廂起火，但其後被救熄。消防部門發言人表示，事故造成多人受傷，當局出動直升機把最嚴重的傷者送院，19人已被送往醫院治理，其餘傷者當場接受治療。緊急服務部門事後到場協助，該路線的列車服務亦已暫停。

乘客最初因無電而受困 從照片可見，列車車廂許多窗戶被打破，尚未清楚是事故發生期間或乘客試圖逃跑而造成。有目擊者表示，當時聽到一聲巨響以及看到燈光熄滅，稱乘客們最初因列車沒有電而無法落車。

當地傳媒一度報道指，涉事列車與一輛運載粉筆的貨運列車相撞而發生事故，但後來證實客運列車撞到路軌上的起重機。負責維護鐵路網絡的公司「Prorail」首席執行官多彭（John Voppen）形容，事故為荷蘭鐵路的黑色日子，稱正調查事故原因，以防止未來再度發生類似情況。警方及負責調查嚴重事故的荷蘭安全委員會也展開調查行動。本報綜合報道