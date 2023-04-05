印度拒受藏南改地名 華企硬

藏南地區處於中印兩國邊界，兩國有主權爭議。中國民政部周日重新命名藏南11個地名，印度外交部昨日拒絕接受，稱相關地區是不可分割的領土。中國外交部回應指，藏南地區是中國領土，中國主管部門對部分地名標準化處理，完全是中國主權範圍之內的事情。（綜合報道）