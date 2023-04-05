兩岸國際

印度拒受藏南改地名 華企硬

藏南地區處於中印兩國邊界，兩國有主權爭議。中國民政部周日重新命名藏南11個地名，印度外交部昨日拒絕接受，稱相關地區是不可分割的領土。中國外交部回應指，藏南地區是中國領土，中國主管部門對部分地名標準化處理，完全是中國主權範圍之內的事情。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc