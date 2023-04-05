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菲國東部對外海域6.3級地震
菲律賓東部卡坦端內斯島維加沿海昨日發生黎克特制6.3級地震，發出海嘯警告。地震發生於晚上8時45分，震央位於維加以東約120公里，震源深度45公里，鄰近省份有震感。（綜合報道）
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