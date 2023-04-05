中歐關係綁烏危機不理性 華或晤烏

【本報綜合報道】中國駐歐盟使團團長傅聰日前受訪談及烏克蘭危機，重申中方立場是和平，反對使用核武，當務之急是停火止戰、挽救生命，可能無法一次性解決所有分歧，仍主張和平談判。他強調，中方與烏方一直保持良好溝通，在會談方面不排除任何可能性。

華斥北約觸角伸大西洋外

傅聰指，中方相信烏克蘭危機有談判空間，甚至存在中歐攜手促和的空間。他強調，無論是中俄還是中歐關係都有多面性，認為歐盟將歐中關係與烏克蘭危機綑綁並不理性，中國也是危機受害者，對外貿易和中烏關係都遭受不利影響。傅聰指出，中烏外長曾在多個場合會談，中國駐烏大使也與基輔保持溝通，中央外辦主任王毅也跟烏克蘭高官溝通。但他批評，每當中國要採取行動時，總會有人跳出來搞破壞，指摘美國在中國提出關於政治解決烏危機主張後，造謠中國向俄羅斯提供軍備等。