俄改策略殲烏戰機 蓬佩奧促援F16扭劣勢

烏空軍呻米格29落後 只能採取防守 英國《每日電訊報》周日報道，俄羅斯不斷改變空戰戰術，伏擊烏克蘭戰機。有烏克蘭空軍機師表示，需要F16戰機扭轉劣勢，部分等待受訓的有經驗機師已不幸陣亡。美國前國務卿蓬佩奧周一到訪烏克蘭，他表明會推動華府批准遠程導彈及F16援烏。

烏克蘭空軍沃羅謝洛夫（Vadym Voroshylov）少校受訪指，俄軍會故意設下陷阱，派出單機為誘餌。當烏軍機師上當後，左右兩側便會出現兩至3架敵機，陷入圍攻當中。由於烏軍機師仍駕駛蘇聯時代米格29戰機，因此只能採取守勢及牽制敵軍，難以消滅駕駛蘇35空優戰機、蘇34戰鬥轟炸機的俄軍機師。他認為，如擁有F16便可控制空域、海洋和地面，以及保護步兵。

沃羅謝洛夫同袍、洛哈喬夫（Volodymyr Logachov）上校指出，俄軍戰機雷達較烏軍要好4倍，可以看得更遠。俄軍戰機導彈性能亦較烏軍的蘇聯時代裝備優異，有時烏軍機師甚至看不到敵機已發射導彈。他續稱，俄軍戰機有能力在離前線200公里地方攻擊，烏軍戰機須接近敵人才能攻擊，促請給予F16增加機師生存機會及挽救更多性命。他認為，烏軍機師訓練駕駛F16不需半年。

澤連斯基訪波蘭求軍援 波蘭總統府國務秘書、國際政策局局長普日達奇周一證實，首批米格29戰機已運抵烏克蘭。普日達奇表示，移交戰機工作經已結束，但沒有透露數量。他形容米格29是後蘇聯時代裝備，波蘭本來計劃在兩至3年內維修，但現在波蘭購買了美國F35隱形戰機及其他先進武器裝備。他預計，烏克蘭總統澤連斯基今日到訪波蘭，將要求提供更多援助。

德企業羅馬尼亞建後勤 此外，德國軍工企業萊茵金屬宣布，正在鄰近烏克蘭的羅馬尼亞西北城市薩圖馬雷興建一個軍事維護和後勤中心，預計本月開始營運。中心將維修烏克蘭的軍援武器，包括自走榴彈炮、豹2坦克、挑戰者2坦克及貂鼠步兵戰車等。本報綜合報道