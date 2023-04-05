掩口費案面臨34項指控 特朗普抵曼哈頓應訊

特朗普涉嫌向成人電影女星斯蒂芬妮支付掩口費，成為美國史上首位面臨刑事起訴的前總統。特朗普周一離開佛羅里達州私人別墅海湖莊園，乘專機於下午抵達紐約，在特朗普大樓逗留一晚。他翌日下午到曼哈頓刑事法院應訊，晚上返抵海湖莊園再發表演講。有美媒報道，特朗普將面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控。

經過約3.5小時航程，特朗普的私人飛機飛抵紐約拉瓜迪亞機場。他穿上深藍色西裝配紅色領呔，獨自從飛機步出，並乘坐在飛機坪停泊的房車離開。當座駕抵達特朗普大樓，特朗普步出車外向圍欄後站着的支持者揮手，但沒有說話。翌日早上，大批警員、法庭人員及特勤局人員護送特朗普上庭。

拜登不擔心過堂會引發騷亂 特朗普面臨的具體指控，會在東岸時間周二下午2時15分（香港時間周三凌晨2時15分）開始的聽證會上全部公開。有英媒引述兩名消息人士透露，特朗普聘請著名犯罪刑事辯護律師、前聯邦檢察官布蘭奇（Todd Blanche），以加強他的法律團隊陣容。布蘭奇和特朗普律師團隊向法院提出申請，要求禁止對傳訊錄像、錄影和廣播報道。團隊指出，傳媒鋪天蓋地的報道方式，將令原本就已炒得過熱的案件變得像馬戲團一樣。

紐約州最高法院禁止多家傳媒機構轉播庭審過程，僅允許5名靜態攝影師在開庭前拍攝特朗普及法庭。當特朗普完成採集指紋及拍攝臉部照片後，會視為被捕及處於拘留狀態，然後帶往法官梅爾尚面前，屆時公布指控。特朗普律師已表明不會認罪，保釋獲批後便返回海湖莊園，預計晚上8時15分（香港時間周三早上8時15分）發表演說。總統拜登在明尼蘇達州視察發電設施時，稱對紐約警方和司法系統有信心，不擔心特朗普過堂會引發騷亂。

傳已供出第二名收掩口費女 特朗普批評檢察官布拉格非法事先向外公布控罪，要求對方立即辭職。有報道指，特朗普前律師科恩已向曼哈頓檢方供出第二名收過掩口費女子的資料，她可能是前《花花公子》女郎麥克道格。本報綜合報道