群犬包圍 台漢竹竿趕貓落樹

【本報綜合報道】台灣南投縣一名男子刻意用竹竿將貓趕下樹，當時地面已圍滿狗隻，看到貓跳到地面，隨即追趕撕咬，貓隻最終負傷逃脫。路過民眾見狀拍下影片，並發文稱男子的行為殘忍離譜，實在太過分。南投縣政府家畜疾病防治所接獲投訴後指，若致貓嚴重傷害，可判囚兩年以下或拘役，罰款20萬至200萬元新台幣（約5.2萬至52萬港元）。

遭追趕撕咬 負傷逃脫 涉事男子手持長竹竿，將已經被狗圍攻躲在樹上的貓擊落，樹下3至4隻狗立即再追咬該貓，貓只能四處逃竄，期間遭狗群撕咬。路過的民眾擔心被狗咬傷，不敢上前，在旁感嘆不忍心。涉事男子隨後與同行親友大喊「咬到了」，並稱很像「石虎」。

發文者表示，將相關畫面曝光不知是否正確，但當時看到此狀況後感到無助和生氣，「這行為已經是很刻意了，不愛牠但是也不要傷害牠」。南投家畜疾病防治所表示，針對男子涉嫌虐待動物，民眾可提供相關影片、證據及明確的涉事者等資訊，主管機關向涉事者釐清動機及動物傷勢，確認刻意行為即依法究辦。