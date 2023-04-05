煙草局紀檢組長 貪腐囚11年

審理查明，潘家華於2006年至2020年期間利用職務上的便利，為有關單位和個人在設備採購和生產經營等事項上提供幫助，非法收受財物共計價值1,698萬餘元人民幣（約1,925萬港元）。合肥市中級人民法院認為，潘家華的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑑於潘家華到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪及積極退贓，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可從輕處罰。