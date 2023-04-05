馬英九烈士墓致祭 眼泛淚光

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九昨日上午前往重慶張自忠將軍烈士墓參觀，並且在張自忠墓前獻花、鞠躬致祭並默哀一分鐘，期間拿出手帕抹眼淚。馬英九在前一晚與中共中央政治局委員、重慶市委書記袁家軍會面，獲贈父母過去在重慶的舊照及書信。馬英九表示，他這次帶台灣年輕人參觀重慶抗戰博物館，是為探尋兩岸共同的記憶。

與重慶書記會面 馬英九一行人昨早前往張自忠將軍烈士墓時，張的孫兒張慶成也有陪同。馬英九在張自忠雕像前肅立許久，聽解說員介紹張的生平時更眼眶泛紅。馬英九和張慶成交談時表示，張自忠受了很多委屈，他壯烈殉國，很了不起。張自忠於1940年5月殉國，是抗日戰爭中犧牲的國軍最高級將領之一。

馬英九與袁家軍會面時表示，近年兩岸因政治紛擾與疫情令學生交流中斷，兩岸人民敵意上升。這次他帶着台灣年輕人與大陸學生交流，希望能讓兩岸人民間的敵意逐漸減緩，這樣才有真正和平。袁家軍讚賞對方此行反覆強調堅持九二共識、推動兩岸交流合作、共贏發展，強調將不斷拓展平台、完善政策、提升服務，持續深化重慶與台灣經貿人文往來。

馬英九周一在重慶參觀三峽歷史博物館時發生一段小插曲，他仔細欣賞展品時不自覺向前探頭，不慎撞到展覽櫃的玻璃並發出巨響。在旁的女解說員也大嚇一跳，並伸手防止他再次撞到頭，馬英九則表示無大礙。