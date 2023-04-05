蔡英文晤麥卡錫前 23解放軍機艦繞台

美國眾議院議長麥卡錫將於西岸時間周三，在加州會晤過境回台的台灣總統蔡英文。兩人會面的前夕，合共有20架次解放軍軍機、3艘次軍艦在台海周邊持續活動，其中9架次軍機更越過海峽中線。台灣軍方出動艦機及岸置導彈系統，作出嚴密監控及處置。

台灣總統府發言人林聿禪證實，蔡英文將與麥卡錫會面。她指台灣與民主國家間的交流，是2,300萬台灣人民的權利，中國大陸沒有置喙的餘地。中國大陸駐加州洛杉磯總領事館發言人重申，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，蔡英文以「過境」之名行「官方往來」之實，會見並接觸美政府官員和議員，並公開演講，大搞政治騷，謀求「突破」、宣揚「台獨」。

中方狠批向台獨發錯誤信號 發言人強調，無論麥卡錫以何種身份與名義與蔡會面，都嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定，將極大傷害14億中國人民的民族感情，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定。中方敦促美方恪守在中美建交時所作嚴肅國際承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止「以台制華」的錯誤做法。

中國大陸外交部發言人毛寧強調，中方堅決反對安排蔡英文「過境」竄美，堅決反對美國政府第三號人物麥卡錫同蔡英文會見，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整。中方敦促美方不得允許蔡英文「過境」竄美，不安排政要和官員同蔡會面或接觸。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衞國家主權和領土完整。

台灣國防部表示，截至昨早6時共有解放軍一架次BZK005無人機、7架次殲16戰機及一架次運8反潛機，飛越海峽中線及延伸線，進入台灣西南空域。

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