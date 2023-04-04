極端宗教氾濫 以色列危機重

以色列近月因推司法改革，使政府有更大的權力，社會裏連續出現幾十萬人的大示威，退役軍人與警察亦加入示威，國防部長因反對司法改革而被革職，軍隊開始不穩，總理內塔尼亞胡被迫暫時推遲法案，但社會反對和示威持續。內塔尼亞胡政府指摘美國發動顏色革命，意圖推翻極右翼的政權，背後更是美國自由主義精英要打擊以色列極右勢力。

美國是否在以色列推行顏色革命，難以確定。美國的政治干預是難免的，可是以色列的情報系統與軍隊雖與美國有密切聯繫和合作，卻一直保持獨立。以色列的外交政策亦不受美國支配，例如美國要求以色列軍援烏克蘭，與俄羅斯斷絕關係，都為極右翼政權所拒絕。以色列情報系統厲害，不容易讓美國政治滲入來發動反政府的顏色革命。

極右勢力急速擴張 事實上，從來都是以色列利用在美國的猶太勢力，左右美國有關政策。美國與以色列的關係，更多是以色列與猶太主導，不是美國主導。拜登的民主黨政府不滿內塔尼亞胡政府，它所代表的自由主義與放任的思想，更與以色列極右翼的宗教極度保守規條相反，可是美國民主黨沒有力量干預以色列政治。

今次以色列社會政治的大分裂，改革意圖增強政府凌駕司法的權力是導因，背後實際是以色列社會政治左翼與中立勢力反抗極右建制。2000年以色列與巴勒斯坦談判破裂之後，因武力衝突嚴重，主張和解的左翼勢力在選舉中倒退，中間勢力亦擋不住極右勢力的擴張，其中一個重要因素，是猶太社會裏的極端原教旨主義勢力大增，他們被稱為Haredi，男女多不工作，只在宗教學校上課，不避孕，崇尚大家庭，平均家庭有7名子女，子女不進現代學校，嚴格遵行千百年傳下的教規，聚眾而居，不服兵役，生活主要依賴政府資助，政治上排斥巴勒斯坦人，主張大以色列國。

近年因為積極生育，Haredi人口佔全國的13%，在未成年人口更佔五、六成，他們絕大部分屬貧窮家庭，高度依賴政府福利，因此政治投票最為踴躍和團結，在近年選舉中舉足輕重。內塔尼亞胡政府全面向之傾斜，以色列政治大有可能轉變為極端的宗教主義、排外主義（排斥巴勒斯坦人，以及來自東歐亞非的猶太人）。

今次的示威動亂若克服不了以色列政治的宗教化、極端化，中東必然干戈不絕。

研究所所長 陳文鴻