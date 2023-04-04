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趕牛車比賽復辦
柬埔寨實居省前日舉行趕牛車比賽，是疫情連續停辦兩年後首次復辦，吸引大批民眾觀賽。趕牛車比賽是實居省迎接新年傳統活動之一，除了令民眾聚首一堂及享受熱鬧外，同時亦感激牛隻為人類作出貢獻。
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