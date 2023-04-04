日海溝揭蝸牛魚出沒8336米下深處

【本報綜合報道】英國傳媒前日報道，科學家近日在日本南部伊豆‧小笠原海溝（Izu-Ogasawara Trench）8,336米深海底，拍攝到其中一種蝸牛魚（Snailfish）出沒，是迄今為止紀錄到生活在海洋最深處的魚類，打破2017年舊紀錄。

體呈凝膠狀 捕食殼類 此前在最深海底發現魚類的紀錄為8,178米，地點是太平洋馬里亞納海溝，今次發現把舊紀錄延伸158米。西澳洲大學深海科學家10年前曾預測，在8,200至8,400米深海底可能會發現魚類，新發現無疑證實了推論。蝸牛魚目前有300多種，其中大部分是淺水生物。部分適應北極和南極寒冷水域，以及世界最深海溝中極端嚴苛環境。在超過8,000米深海底，蝸牛魚憑着呈凝膠狀身體，得以承受超出海面壓力800倍（80兆帕）的壓力。

深海蝸牛魚以海溝中微小甲殼類動物為食，沒有發現任何天敵或是競爭生物。由於牠們的身體是為了適應深海極端環境而演化，一旦撈上水面便會瞬間融化成一攤啫喱狀物體。