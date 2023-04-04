兩岸國際

仁川樂天戲院大樓起火
南韓仁川富平區樂天戲院商業大樓昨日上午11時51分發生大火，沒有造成傷亡，現場可見有大量濃煙冒出。消防部門於接報半小時後、即下午12時21分發布第一階段響應預警命令，全區消防人員出動，出動泵車等35台設備及122名消防員灌救。起火建築物為樓高14層，地下有4層。
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