美菲首用HIMARS實彈演練

HIMARS實彈射擊於上月31日，在菲律賓呂宋島新怡詩夏省坎南通火力基地展開。特立尼達稱，雖然2016年及去年的肩並肩聯合演習曾發射HIMARS實彈，但在堅盾演習發射HIMARS實彈則是首次。演習中，美國陸軍多領域特遣隊野戰炮兵與菲律賓野戰炮兵團攜手合作，共同操縱、裝填及發射HIMARS。美菲士兵同日在麥格塞塞堡特種部隊學校發射AT4反坦克武器，為兩軍首次在聯合訓練中使用上述武器。