美菲首用HIMARS實彈演練
【本報綜合報道】菲律賓陸軍發言人特立尼達（Xerxes Trinidad）上校前日稱，菲律賓陸軍與美國太平洋陸軍日前在堅盾聯合軍事演習中，首次舉行M142高機動多管火箭系統（HIMARS）實彈射擊。
HIMARS實彈射擊於上月31日，在菲律賓呂宋島新怡詩夏省坎南通火力基地展開。特立尼達稱，雖然2016年及去年的肩並肩聯合演習曾發射HIMARS實彈，但在堅盾演習發射HIMARS實彈則是首次。演習中，美國陸軍多領域特遣隊野戰炮兵與菲律賓野戰炮兵團攜手合作，共同操縱、裝填及發射HIMARS。美菲士兵同日在麥格塞塞堡特種部隊學校發射AT4反坦克武器，為兩軍首次在聯合訓練中使用上述武器。
菲擬向美採購
此外，美菲士兵上月30日在坎南通火力基地的野戰炮兵實彈演習中，展示兩軍無縫協作能力，使用155毫米ATMOS2000自走榴彈炮及105毫米牽引榴彈炮射擊。菲律賓有意向美國購買HIMARS，以展開國土防衞行動。
菲律賓總統辦公室昨日宣布，根據與美國簽訂的《加強防務合作協議》，將增加開放卡加延省卡米洛‧奧西亞斯海軍基地、拉洛機場，伊莎貝拉省梅爾喬‧克魯斯肯軍營，以及巴拉望省巴拉巴克島予美軍使用。其中，米洛‧奧西亞斯海軍基地距離台灣僅400公里。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：