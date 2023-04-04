日擬無償軍援東南亞

最快本月落實 東海南海遏制華 日本政府據報將新設無償資金合作機制，向擁有民主與法治等共同價值觀志同道合國家的軍隊提供設備，支持其提高能力。因應在東海和南海加強軍事活動的中國，此舉旨在直接支援東南亞等發展中國家的軍隊，以提升遏制力。

日本傳媒前日引述多名日本政府相關人士消息指，新制度名為「政府安全保障能力強化支援」，日本政府去年12月在內閣會議敲定的國家安全保障戰略中，寫入新設與友軍的合作機制，新制度正是落實相關內容。這不同於僅限非軍事領域的「政府開發援助」，將在本月的國家安全保障會議決定該制度，計劃就夏季前後向菲律賓提供沿海監視器材達成一致，預料本年度向菲律賓以外的印太多國提供通訊裝置。

僅供不直接參與國際紛爭領域 報道續指，「政府安全保障能力強化支援」對象為不直接參與國際紛爭的領域，一是提高警戒監視領海及領空、反恐和海盜對策等能力，二是以應對災害及搜救等人道主義目的，三是加強聯合國維和行動的能力。此外，提供的器材限於「防衞裝備轉移三原則」範圍，並允許完善與軍事活動有關的基礎設施。

剛結束訪華行程回國的馬來西亞總理安華周一表示，馬來西亞國家石油公司在南海擁有最大勘探鑽井平台，中國也對該地區提出主權聲索；馬來西亞作為一個需要石油和天然氣資源的小國，必須繼續鑽探，如果條件是需要談判，該國已經準備好。

華船破紀錄留釣魚島逾80小時 另一方面，日本第11管區海上保安總部表示，3艘中國海警船上周四起持續徘徊在釣魚島周邊，直至前日晚上駛離；它們逗留80小時36分，創下日本政府2012年宣布釣魚島「國有化」以來最長紀錄。起初4艘中國海警船駛入釣魚島海域，其中一艘駛往釣魚島海域外側毗連區，其他跟隨日本兩艘漁船的動向航行；日本海保巡邏船發出警告要求駛離。駛入釣魚島海域的中方船隻，有一艘搭載類似機關炮的裝置。

日本防衞省前日在沖繩縣石垣島舉行陸上自衞隊石垣駐地開設紀念儀式，防衞大臣濱田靖一訓示隊員，「加強南西諸島（琉球群島）防衞力，體現堅決保衞國家決心」。上址由八重山警備隊及運用03式中程防空導彈、12式陸基反艦導彈部隊構成。

本報綜合報道