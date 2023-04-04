4月4日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月04日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
教宗出院後首次主持彌撒
86歲的天主教教宗方濟各周日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持聖枝主日彌撒，是他出院後主持首場彌撒。他乘坐專車抵達，向在場數萬名信眾揮手；完成彌撒後感謝信眾在他過去數天留院期間為其祈禱。方濟各上周因呼吸困難入住意大利羅馬的醫院，經檢查後證實呼吸道感染，需服用抗生素等藥物治療。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230404-0404_00180_030/教宗出院後首次主持彌撒
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc