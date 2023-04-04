教宗出院後首次主持彌撒

86歲的天主教教宗方濟各周日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持聖枝主日彌撒，是他出院後主持首場彌撒。他乘坐專車抵達，向在場數萬名信眾揮手；完成彌撒後感謝信眾在他過去數天留院期間為其祈禱。方濟各上周因呼吸困難入住意大利羅馬的醫院，經檢查後證實呼吸道感染，需服用抗生素等藥物治療。（綜合報道）