馬克龍將訪華 歐盟要員促停止天真

【本報綜合報道】中國外交部公布，法國總統馬克龍周三至周五對中國進行國事訪問，歐盟委員會主席萊恩亦同一時間訪華。歐盟負責內部市場業務的執行委員布雷登呼籲歐洲必須停止對中國天真，促請馬克龍提醒中方歐洲市場對他們至關重要。

須意識系統性競爭含義 中國外交部發言人毛寧表示，馬克龍將與中國領導人會談，共同規劃和引領中法關係未來發展，深化中法、中歐合作，就重大國際和地區熱點問題深入交換意見，他亦到訪廣州市。毛寧強調中方願同歐方以萊恩訪問為契機，攜手應對全球性挑戰。

布雷登在訪問表示，馬克龍訪華時應該表明歐洲的立場，雖然歐洲的市場開放，但現在進入時有非常嚴格的條件。他認為中國是貿易夥伴及系統性競爭對手，歐洲和中國有商業關係，不會停止發展，但說話和做事時都要意識到系統性競爭的含義。

布雷登又認為歐洲必須意識到自己的實力，如果歐洲市場對華關閉，不希望見到中國國內生產總值減少4個百分點至5個百分點，否則這將是一場潛在的重大社會危機。他提醒歐方要懂得力量平衡，必須意識到這一點，才能夠建立有效的外交關係。

馬克龍