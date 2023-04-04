特朗普禍不單行 私藏機密案捲妨礙調查

特朗普

擬赴紐約就掩口費風波自首之際 美國前總統特朗普涉嫌向艷星斯蒂芬妮支付「掩口費」，上周四被紐約曼哈頓大陪審團起訴。就在他準備從佛羅里達州出發自首及提訊之際，司法部和聯邦調查局（FBI）發現新證據，他可能涉及妨礙私藏政府機密文件的調查。

《華盛頓郵報》周日引述知情人士報道，調查人員懷疑當局去年5月向特朗普發傳票索取其管有的政府文件後，存放機密文件的箱子被移到佛羅里達州海湖莊園儲物空間，他檢視部分箱子。調查人員掌握特朗普前助手邁克爾（Molly Michael）一批電郵和短訊紀錄，特朗普去年初亦要求其他人士誤導政府人員，同時無視數名顧問的交還政府文件建議，更指示律師等人作出虛假聲明，宣稱已歸還所有文件。

知情者稱案件焦點在於特朗普有否妨礙調查，蓄意阻止政府人員取回所有在海湖莊園的機密文件。特朗普發言人史提芬‧張（Steven Cheung）指針對特朗普的獵巫行動無事實或法律依據，特別檢察官史密斯和司法部洩露訊息以操縱輿論。

團體黨友赴曼哈頓法院聲援 另一方面，特朗普昨日前往紐約市，翌日下午到曼哈頓刑事法院，共和黨籍眾議員格里尼表明當天到場聲援，指示威是憲法權利，起訴特朗普是前所未見的濫用司法制度和干預選舉，但反對煽動或進行暴力行為。紐約青年共和黨人俱樂部亦計劃遊行至法院抗議起訴。法院職員透露，特朗普今日下午2時15分提訊，法院高層範圍當天下午1時起封閉，許多案件移至其他法院審理。

預告返回海湖莊園發表講話 紐約警方周日開始在位於曼哈頓的特朗普大樓周邊架設鐵馬，同時封鎖曼哈頓刑事法院附近道路，以防爆發示威。特朗普周日宣布，今日晚上8時15分將在海湖莊園發表講話，這意味他當天離開法院後立即飛返佛羅里達州。

英國傳媒報道，特朗普過去周末在海湖莊園向親信指，將加強攻擊起訴他的曼哈頓地區檢察官布拉格。本報綜合報道