美練射高超音速武器 針對印太

【本報綜合報道】美國未有停止研發高超音速武器，試圖追趕在該領域遙遙領先的俄羅斯及中國。美國陸軍日前在國內部署首個長程高超音速武器系統，全面演練遠征高超音速武器發射能力，參與的部隊及司令部包括太平洋陸軍及印太司令部。

士兵練實時方式處理任務 印太司令部上周五指，駐守西岸華盛頓州劉易斯—麥克喬德聯合基地的陸軍第1多領域特遣隊（1st Multi-Domain Task Force），今年2月向近5,000公里外佛州卡納維拉爾角部署長程高超音速武器系統，演練該部隊、印太司令部、戰略司令部、太平洋陸軍、陸軍快速能力與關鍵技術辦公室之間指揮及控制聯繫。士兵以實時方式處理真實任務及真實數據，目的是產生真實效果建立戰備狀態。

美國陸軍多領域特遣隊設有一個戰略火力營，由3款精確火力組成，即射程500公里的精準打擊導彈、射程1,600公里的中程能力導彈，以及射程2,775公里的長程高超音速武器，構成短程、中程、長程打擊能力。長程高超音速武器不會搭載核彈頭，使用時不受限制；導彈飛行速度最高每小時6,174公里，即高超音速飛行的5馬赫。