傳華氣球成功收集美軍設施情報

【本報綜合報道】美國今年2月4日在領空擊落一個中國高空氣球，指控它執行間諜活動，導致中美關係再度緊張。美國傳媒周一引述知情人士報道，氣球飛越美國本土期間，成功收集數個性質敏感的美方軍事設施情報，拜登政府試圖阻止但不果。

報道引述美國兩名現任高級官員及一名前任高級官員，指中國能夠控制該個高空氣球，使之多次飛越部分美國軍事設施，並實時傳回收集所得、主要是電子信號的情報，這些電子信號可以從武器系統或基地人員的通訊獲得。上述官員強調，若非拜登政府移動潛在被收集情報的目標，並停止有關目標廣播及發出信號，中國可能收集更多的情報。中國官方多次表明那是民用無人飛艇，因不可抗力進入美國領空。