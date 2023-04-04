美B2轟炸機 可搭載巨型鑽地彈

【本報綜合報道】美國空軍B2隱形戰略轟炸機核常兼備，可以使用常規彈藥及核武，但整支機隊因去年12月10日一次飛行事故而停飛至今。軍方近日發放這款綽號「幽靈」的飛機之駐守基地訓練設施照片，可見目前只有它能夠搭載的巨型鑽地彈。

針對朝伊核設施 B2隱形戰略轟炸機駐守密蘇里州懷特曼空軍基地，屬於「幽靈」其中一支操作部隊的密蘇里州空中國民警衞軍第131轟炸聯隊（131st Bomb Wing），周日在社交網發放多張上月23日拍攝的照片，內容關於上述基地武器裝載訓練器設施，提到空軍士兵利用假彈熟練「幽靈」的任務，包括全球打擊及戰略威懾；其中一張照片見到一枚重達30,000磅的巨型鑽地彈，彈身印有「訓練器」及「不可用作飛行」的字眼。

根據美國空軍官方資料，巨型鑽地彈用於摧毀敵人存放在受保護設施的大殺傷力武器，屬於一款大型精確導引的「碉堡剋星」炸彈，被指是針對北韓及伊朗的核設施，軍方截至2015年11月合共採購20枚。目前只有B2隱形戰略轟炸機可以投射這款武器，每架可以搭載兩枚，去年底面世的B21新一代隱形戰略轟炸機亦可能使用它。

另外，在同一張照片的右邊可見一枚B61-11型鑽地核彈尾部，它與巨型鑽地彈都具備穿透地面的能力，被外界視為美國摧毀北韓及伊朗地下核設施的武器選擇之一。

B2轟炸機