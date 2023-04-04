白羅斯西部置俄核武 鄰國未懼

【本報綜合報道】俄羅斯駐白羅斯大使格雷兹洛夫周日表示，俄將在白羅斯西部邊境部署戰術核武，但無交代確實地點。白羅斯西部邊境接壤北約成員國拉脫維亞、立陶宛和波蘭，拉脫維亞外長林克奇維斯促北約不要過度反應。

早前，俄羅斯總統普京指白羅斯的俄軍戰術核武儲存設施將在今年7月1日完工，俄方亦協助白羅斯戰機現代化至能搭載核武，白羅斯總統盧卡申科更表明境內或部署俄羅斯戰略核武。林克奇維斯呼籲北約面對現實，他視今次俄羅斯核武部署戰術核武為談判籌碼，以此勒索北約。他不會過度戲劇化此事，但認為需加強制裁俄羅斯和白羅斯。

俄計劃組建核潛艇師 俄羅斯傳媒報道，俄羅斯計劃在2024年底或2025年上半年組建一個特種核潛艇師，作為俄羅斯太平洋艦隊的一部分，潛艇將搭載波塞冬核魚雷。

芬蘭宣布正式入北約 另外芬蘭總統辦公室昨天宣布，該國今天正式加入北約，成為第31個成員國。北約成員國匈牙利及土耳其的國會，上周先後批准芬蘭加入北約申請，但仍對另一同時申請的瑞典有保留。北約秘書長斯托爾滕貝格稱，芬蘭加入北約後令聯盟更強大，瑞典亦因此受惠。

波塞冬核魚雷