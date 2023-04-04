聖彼得堡咖啡店巨爆 擁俄軍事網紅惹殺身禍

另32人傷 反戰女子被捕 俄羅斯聖彼得堡市中心一家咖啡店周日傍晚突然發生爆炸，導致一死32傷，死者是著名親俄軍事博主塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）。俄方指控烏克蘭策劃暗殺，基輔則反指是俄羅斯本土恐怖分子施襲。俄羅斯聯邦安全局昨日拘捕一名女疑犯，另一名女疑犯則受傷住院。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，事件是恐怖襲擊。

與支持者聚會 接雕像出事 塔塔爾斯基在通訊應用程式Telegram擁有逾56萬名追隨者，他事發前在咖啡店內與支持者聚會。爆炸發生前一刻，目擊者稱塔塔爾斯基從一名女子手上接過一個雕像。爆炸威力強大，咖啡店外圍板倒塌，內部一片凌亂。聖彼得堡執法部門發言人透露，初步調查顯示土製炸彈藏在雕像內，爆炸發生在塔塔爾斯基身處的舞台附近，當量超過200克TNT炸藥。

另一女疑犯受傷 留院治療 俄羅斯聯邦偵查委員會循謀殺方向調查案件，內務部通緝曾在反戰示威中被捕的26歲聖彼得堡女子特雷波娃（Daria Trepova）。閉路電視片段顯示，特雷波娃曾手抱一個紙箱及在咖啡店內現身，把一個半身雕像送給塔塔爾斯基後返回座位。特雷波娃案發後數小時在丈夫友人家中落網，探員搜查她的寓所，並向她的母親及姐妹問話。另一名40歲女疑犯亞蘭（Maria Yaran）則在爆炸中受傷，在一家醫院治療。

報道指，特雷波娃被捕時身上搜出一張前往烏茲別克斯坦的機票，她曾多次以短訊聯絡塔塔爾斯基及出席對方其他活動。有友人透露，特雷波娃打算離開俄羅斯後前往烏克蘭。

瓦格納僱傭兵集團領袖普里高津證實曾擁有事發咖啡店，但現已交由一個愛國組織經營，用作舉辦研討會。他指不清楚案件細節，但認為與政論家杜金女兒達尼婭去年8月爆炸身亡一事相似。

俄指控烏策劃 基輔指內鬥 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱，塔塔爾斯基的職業激起了基輔政權的仇恨；讚揚他與其他俄羅斯戰地記者一樣，勇敢地向世界報道烏克蘭戰場上的真實情況。俄羅斯反恐委員會指控反對派領袖納瓦尼所屬組織，協助烏克蘭情報機構暗殺塔塔爾斯基。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克指事件是俄羅斯內部政治鬥爭，形容為蜘蛛在罐子內自相殘殺。

死者塔塔爾斯基原名福明（Maxim Fomin），1982年4月25日生於蘇聯頓涅茨克州馬克耶夫卡。他早年是一名礦工，其後經商失敗破產，因搶劫銀行於2011年在烏克蘭判囚。烏克蘭2014年爆發政變，塔塔爾斯基趁亂越獄，加入東部親俄武裝。俄烏戰爭爆發後，塔塔爾斯基重回前線及一直報道戰況。本報綜合報道

網紅遇襲連環圖 亞蘭 死者 塔塔爾斯基 事發後現場一片凌亂。