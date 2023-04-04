內地電商售出兩枚衞星 全球首例

值逾3千萬 工程師當客服

首批推出電商平台發售的衞星合共3枚，售價由200萬至3,000萬元（人民幣‧下同，約231萬港元至3,470萬港元）不等。生產衞星的公司表示，衞星剛上架便收到大批網民查詢，後台兩天內收到10萬多條留言，「有不少問得很專業」，生產廠因此臨時調配3名工程師擔當網店客戶服務人員。衞星費用包括購買和發射費用，還提供「太空自拍載荷服務」，內容包括把個人的照片或覺得有意義的照片上傳到衞星，然後獲得專屬於買家與地球或星空的合照，照片具有獨特唯一的經緯度和時間。