內地電商售出兩枚衞星 全球首例
【本報綜合報道】內地首批國產衞星上周四在電商平台上架，截至上周六有兩枚衞星成交；此次實物衞星在電商平台面向大眾出售屬全球首次。
值逾3千萬 工程師當客服
首批推出電商平台發售的衞星合共3枚，售價由200萬至3,000萬元（人民幣‧下同，約231萬港元至3,470萬港元）不等。生產衞星的公司表示，衞星剛上架便收到大批網民查詢，後台兩天內收到10萬多條留言，「有不少問得很專業」，生產廠因此臨時調配3名工程師擔當網店客戶服務人員。衞星費用包括購買和發射費用，還提供「太空自拍載荷服務」，內容包括把個人的照片或覺得有意義的照片上傳到衞星，然後獲得專屬於買家與地球或星空的合照，照片具有獨特唯一的經緯度和時間。
客戶付款後，生產商嚴格按照各項法律法規條款，核驗客戶購買、使用衞星等資質等；所有手續完備後雙方才簽署正式合約，最後生產。報道指，其中一枚衞星由一間新加坡公司拍下，但金額太大，該公司先支付6.66萬元（約7.7萬港元）訂金。
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