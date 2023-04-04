淫狼爬窗 潛酒店房撫摸男客

【本報綜合報道】內地男子李先生日前與女友入住陝西省西安市一間酒店，半夜遭陌生男子闖入房間，他迷糊間被撫摸身體而驚醒；雙方一輪糾纏後對方最終逃脫。酒店解釋該男子是通過窗戶進入事主的房間，至於其闖入的動機，警方仍然調查。

李先生與女友上月24日晚入住西安市高新區S翡翠酒店，翌日凌晨4時許，他睡夢中隱約感覺有人觸碰自己，張開眼發現一名陌生男子伏在床前。李先生稱當兩人四目交投，對方掀開被子，他又害怕又生氣，情急之下與對方扭打。該男子奪門而逃，李先生因衣着單薄，又擔心對方有利器或同黨，恐對自己和女友不利而未有追上。

根據警方取得的酒店閉路電視畫面，該男子在李先生入住當晚到場踩線；酒店負責人指他從樓梯混入酒店，再爬窗進入房間。惟酒店房間的窗戶打開後最闊位置只有一瓶礦泉水的長度，警方仍然調查他到底如何進入房間。李先生點算沒有損失財物，酒店負責人稱未來再縮窄房間窗戶打開的距離，對李先生的賠償問題還在商榷。

李先生