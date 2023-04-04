上海最大露天夜市整改 毀譽參半

內地傳媒上周六報道，泗涇夜市提高外擺攤位准入門檻，一些此前沿着花園擺攤的流動攤位已經消失不見，部分持證營業的店舖門前外擺攤位成為主力軍，食客一如既往地多。從松江佘山來的孔先生稱，夜市人流頗多，排隊時間有點長，但味道不錯。他指出，夜市整改前比較亂，以前沒有帶家屬，整改後他帶同妻兒一起來逛。

出口處生意差

夜市內不時可見保潔員打掃，一名保潔員表示，他們8人至9人負責打掃地面上遊客扔掉的煙頭、紙屑和餐食垃圾，地上的油漬會用專門機器清洗。一間店外擺位的女老闆表示，整改前商販會爭搶攤位引起吵架打架，現時再沒有這些「野攤子」。惟整改後，離地鐵站最近的夜市出入口變為只出不進，令一些商家營業額有所下降。