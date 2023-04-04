博主謊稱患癌賣慘 當局約談

片尾掛「內容純屬虛構」呃流量 內地一名擁逾500萬粉絲的網紅，謊稱自己患有末期肝癌，但在片尾稱內容純屬虛構，引發廣泛關注。內地傳媒周日報道，北京市網信辦就涉事自媒體帳號編造「肝癌晚期」虛假事實、賣慘博取流量的違規行為，約談相關平台。

微博博主「金洋Jyan」上月30日發布貼文和影片，表示想不通為何自己年僅25歲便確診肝癌，又稱後悔自己以前不重視自己的身體，不好好按時吃飯和睡覺，本來可以提前發現狀況。該博主在長達接近8分鐘的影片中，均以第一人稱詳盡且煽情地描述「病情」，卻「反高潮」地在片尾長約一秒的字幕中表示「內容純屬虛構」。

捱轟改口風 稱喚醒大眾 「金洋Jyan」言論令一眾起初同情的網民憤怒，批評他借事件炒作，獲得網絡流量，於是對博主進行起底，發現他早在去年發布的影片宣稱自己患有抑鬱症，並就抑鬱者的相關話題發布多條訊息，暗示自己打算「自殺」。該博主見事件一發不可收拾，便發文解釋影片參考一名患肝癌的年輕人的經歷，目的是想喚起公眾關注自身健康，於是用這種方式呈現內容，他承諾之後的影片會在開頭標明內容全屬虛構。

博主被微博禁言及禁止新增關注，抖音帳號顯示被禁止發布作品。北京市網信辦上周五約談相關平台，督促屬地重點網站平台加強打擊造謠傳謠、不擇手段蹭熱點、毫無底線博眼球等問題的力度，特別是頂風作案的自媒體。相關專項行動展開一個月以來，屬地重點網站平台清理48.5萬餘條違規訊息，處置7.6萬餘個違規帳號。本報綜合報道