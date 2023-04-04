疾控專家：民眾可自主戴口罩

各地未統一 應視乎場合

吳尊友指戴口罩既是科學問題，也是社會管理問題，同時也與3年防疫培養的個人習慣有關，戴口罩主要是從保護健康的角度考慮。他指出，內地本輪新冠疫情基本結束，流感流行季節也即將結束。在這樣的疫情背景下，各地、各部門、各單位對戴口罩目前又沒有統一的規定，市民因此一定要隨時隨身備用口罩，在明確要求戴口罩的場合和特殊機構或場所，一定要遵守相關規定。