李穎川率6人入足協確保運作
【本報綜合報道】國家體育總局黨組成員、副局長兼中國足協黨委書記、副主席杜兆才，上周六被通報涉嫌嚴重違紀違法受查。中國足協周日宣布由國家體育總局副局長、黨組成員李穎川牽頭成立工作組，暫時主持足球工作，確保足協正常運轉。
體育總局緊急組成工作組進駐中國足協，主持協會相關工作。工作組共有7名成員，李穎川擔任組長，現任體科所黨委書記兼所長曹景偉、現任手曲棒壘中心副主任楊旭、籃球中心中國籃協聯合黨委副書記、紀委書記袁永清、中國足協副主席高洪波、孫雯、協會紀委書記閆占河擔任組員。
為體育總局副局長
現年63歲的李穎川是安徽省阜陽市人，曾經出任北京市體育局局長、黨組書記等職務，2015年5月起進入國家體育總局工作，兩年後升任副局長。組員中除了高洪波、孫雯、閆占河為現任中國足協領導層外，曹景偉13年前在中國足壇掀起上一輪掃賭打假反貪風暴期間，作為體育總局火線派駐到中國足協的6名掛職中層幹部之一，參與協會具體管理工作。
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