李穎川率6人入足協確保運作

為體育總局副局長

現年63歲的李穎川是安徽省阜陽市人，曾經出任北京市體育局局長、黨組書記等職務，2015年5月起進入國家體育總局工作，兩年後升任副局長。組員中除了高洪波、孫雯、閆占河為現任中國足協領導層外，曹景偉13年前在中國足壇掀起上一輪掃賭打假反貪風暴期間，作為體育總局火線派駐到中國足協的6名掛職中層幹部之一，參與協會具體管理工作。