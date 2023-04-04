重慶男刀襲4途人 民眾激憤
【本報綜合報道】重慶市江北區前日發生傷人事件，根據當地警方通報，當晚一名男子突然發狂持菜刀斬傷4名途人，有途人見狀後拿板櫈格擋還擊，最終壓制他在地上。警員接報到場控制斬人者時，現場民眾仍然情緒激動，更一度揚言要打斬人者。
板櫈擋亂斬
一名男子在街上揮舞菜刀，有途人身上衣服染血，現場多人拿着板櫈等工具上前與斬人男子搏鬥。附近商戶稱，男子先斬賣報紙的人，地上有血漬。有食肆商戶指斬人者曾經到店裏吃飯，當時感覺對方有點不正常，但「他看起來也不是好神（經）」，又稱對方在旅館租房住。另有女商戶稱，當時她在店內工作，有附近商戶跑進來稱有人持刀傷人。女商戶過一段時間出去，已經見警察、醫護人員到場，斬人者被控制。
江北區公安分局通報，事發當晚8時40分許，46歲男子淦×（渝北區人）突發躁狂，在江北區建新西路持菜刀行兇。附近民眾挺身而出制服他，民警接報到場處置，傷者送院救治，他們目前無生命危險，淦×也在醫院治療，案件正在進一步偵辦。
人人做記者
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