重慶男刀襲4途人 民眾激憤

【本報綜合報道】重慶市江北區前日發生傷人事件，根據當地警方通報，當晚一名男子突然發狂持菜刀斬傷4名途人，有途人見狀後拿板櫈格擋還擊，最終壓制他在地上。警員接報到場控制斬人者時，現場民眾仍然情緒激動，更一度揚言要打斬人者。

板櫈擋亂斬

一名男子在街上揮舞菜刀，有途人身上衣服染血，現場多人拿着板櫈等工具上前與斬人男子搏鬥。附近商戶稱，男子先斬賣報紙的人，地上有血漬。有食肆商戶指斬人者曾經到店裏吃飯，當時感覺對方有點不正常，但「他看起來也不是好神（經）」，又稱對方在旅館租房住。另有女商戶稱，當時她在店內工作，有附近商戶跑進來稱有人持刀傷人。女商戶過一段時間出去，已經見警察、醫護人員到場，斬人者被控制。