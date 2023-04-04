陝西村宣稱損市容 禁帶藤類插杆式栽種

內地傳媒周日報道，韓村屬於城鄉結合部，村居布局為統一規劃建設的兩層聯排房屋，各家各戶無圍牆，屬於開放庭院。根據網民提供的截圖，該村按照創建文明城市的要求，嚴禁在各家房前屋後種植帶藤類、插杆類蔬菜，如黃瓜、番茄、絲瓜、北瓜（筍瓜）、西葫蘆（翠玉瓜）等。村委將安排專人檢查，一經發現則直接拆除。

村民徐女士稱，當地房屋規劃家門前是綠化帶，原先在村書記安排下，綠化帶區域種草，但草坪難以管理，都是村委會除草；後來好多村民自發在門前種菜，種菜之後雜草基本上村民自己去除，不用村裏派人除草。她指部分村民的菜園打理得體，有部分菜園的圍杆高低不一，但村民自發種菜多年，不讓種菜好壞參半。