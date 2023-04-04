麥卡錫宣布 加州晤蔡英文 勢再激起北京不滿

台灣總統蔡英文前日由危地馬拉轉抵伯利茲繼續中美洲之行，美國國會眾議院議長麥卡錫辦公室翌日證實，麥卡錫明日將在加州列根總統圖書館，與民主共和兩黨國會議員會晤蔡英文。中國大陸外交部昨日表示，已經多次強調反對美方對台當局進行任何形式的官方接觸，北京將採取措施維護主權和領土完整。

麥卡錫曾揚言當選訪台 蔡英文上周三從台灣飛抵美國紐約過境，據報期間與美國國會眾議院少數黨領袖、民主黨議員杰弗里斯會面；隨着麥卡錫一方證實二人見面的安排，代表蔡英文此次外訪同時見到美國國會眾議院兩大黨領袖。蔡英文去年8月3日在台灣會見時任美國國會眾議院議長佩洛西，引起中國大陸強烈不滿，解放軍在台灣周邊海空域舉行大型實戰化演訓。麥卡錫去年夏天已經表明，若當選議長就會出訪台灣；惟後來有報道指他基於台灣對北京回應的憂慮，同意利用蔡英文過境美國期間安排雙方會面。

中國大陸外交部發言人毛寧昨日被記者問到，北京針對蔡英文見麥卡錫而採取的反制措施是否包括軍事演習，她未有直接回應，重申世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，美方有關議員應該恪守一個中國原則及中美三個聯合公報規定，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號，以免損害中美關係及台灣海峽和平穩定。

蔡英文專機抵達伯利茲後，現場舉行隆重軍禮。她當晚出席僑宴時稱，未來持續努力促進台灣與伯利茲的文化與經貿交流，強調民主自由是台灣與國際溝通的共通語言，也是通往世界關鍵道路，會堅定守護共同信仰的價值。她在當地3日兩夜的行程包括會晤伯利茲總理布里塞尼奧，視察兩地合作計劃及成果，出席醫院交贈儀式。

赴伯利茲醫院交贈儀式 此前蔡英文在危地馬拉最後一個公開行程，是與總統賈馬太出席齊瑪德南戈公立醫院交贈儀式。賈馬太稱危地馬拉支持並承認台灣的主權，呼籲北京盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢。台灣傳媒報道，賈馬太本月底回訪台灣，深化兩地邦誼。本報綜合報道