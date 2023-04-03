潮流創意：大碼泳裝 適合豐滿女性

【本報綜合報道】澳洲一間泳裝公司為豐滿女性設計了一款特殊的泳裝（圖），滿足大碼女士的特別需要。

該泳裝設有D罩杯或以上的選擇，除外形設計頗具時尚感外，也保障承托和塑形功能。同系列內有各種款式和花紋供婦女選擇，其中也有連身款設計，適合較保守的婦女，讓大碼女士也可以放心追求美麗。