出外購物未戴頭巾 伊朗母女遭潑乳酪

男子施襲 3人同被捕 伊朗第二大城市兼聖城馬什哈德（Mashhad）一對母女，上周四外出時未有戴上頭巾，結果遭到一名男子潑乳酪，最終3人均被當局拘捕。總統萊希上周六表示，婦女必須戴上頭巾；有人不戴頭巾的話，則應說服她們。

從閉路電視畫面可見，當日下午兩名涉事女子未有戴上頭巾，並走進一間店舖內排隊等待購物。一名男子隨後走入店內與她們理論，擾攘一輪後，男子突然拿起一碗乳酪，先後潑向兩名女子頭部。店主見狀後，立即將男子趕出店外。

總統促守法 店舖老闆被警告 事件曝光後，司法部門稱兩名女事主因「違反女性穿着」被捕，而出手潑乳酪的男子，亦因侮辱女性、違反公眾秩序遭扣押。與襲擊者對峙的店舖老闆也遭當局警告，要求他遵守法律，店舖則需暫停營業。另有報道指，商店已獲准再度營業，但老闆需上庭解釋。萊希事後出席公開演講時說：「如果有些人說他們不相信（頭巾），使用勸說的方式是好的。值得關注的是，戴頭巾是法律要求，但如今戴頭巾卻成為法律問題。」

伊朗1983年4月起，規定所有婦女戴頭巾。法律成為高度敏感議題，保守派堅持婦女必須遮臉；改革派則呼籲廢除該法令。伊朗司法總監埃吉（Mohseni-Ejei）早前曾警告，不戴頭巾等同敵視回教價值觀，將毫不留情地起訴在公眾地方不戴頭巾的婦女。去年9月，22歲女子阿米尼因佩戴頭巾不當被道德警察逮捕，並在拘留期間去世。事件引發大規模示威，當地愈來愈多女性拒戴頭巾。本報綜合報道

母女兩人（紅箭嘴示）頭部全是乳酪。 男子（藍箭嘴示）最終被人請離店舖。 萊希