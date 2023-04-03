美轟炸機任務 稱展拉美防禦承諾

【本報綜合報道】美國空軍近日在加勒比海上空實施轟炸機特遣隊任務，聲稱展示美方對拉丁美洲的防禦承諾、阻嚇威脅，以及透過運用「快速全球機動」概念維持其地區夥伴的安全；北美空防司令部亦在墨西哥灣上空，演練應對巡航導彈威脅。

赴加勒比海 B52H參與 美國空軍上月31日發出新聞稿，表示該次加勒比海轟炸機特遣隊任務上月24日舉行，參與的軍機包括一架B52H戰略轟炸機及兩架KC46空中加油機。軍方表示，美國維持一支可靠的戰略轟炸機部隊，加強全球盟友及夥伴的安全及穩定，這類轟炸機任務有助機組人員維持戰備狀態及熟練，並驗證美方經常準備就緒的全球打擊能力。

與此同時，北美空防司令部上月24日在墨西哥灣上空舉行演習，出動F15C戰機及E3空中預警機，對一架飛入路易斯安那州新奧爾良沿岸美方防空識別區的B52H戰略轟炸機實施攔截；司令部指演習模擬防禦從美國大陸南部而來的巡航導彈威脅。

值得留意的是，根據俄羅斯總統普京上月31日簽署批准的《俄羅斯聯邦外交政策構想》，它提出支持有利害關係、受到美國及其盟友施壓的拉丁美洲國家，確保它們主權及獨立的安全，措施包括推動及擴大與俄羅斯的安全、軍事、軍事科技合作。