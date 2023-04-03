俄任聯國安理會主席 烏斥公信力破產

【本報綜合報道】俄羅斯上周六成為聯合國安全理事會輪任主席國，烏克蘭總統澤連斯基批評此事荒謬，表明該機構的權威與公信力已經徹底破產。克里姆林宮強調，俄羅斯打算行使輪任主席國的一切權利；美國則呼籲俄方行為舉止要符合專業。

烏克蘭外交部長庫萊巴形容，這是全球最差的愚人節笑話，指一個有系統地違反國際安全基本規則的國家，主持使命是維護及保護國際安全的機構。烏克蘭總統辦公室主管葉爾馬克稱︰「這是對以規則為基礎的國際關係體系再次象徵性打擊。」聯合國安全理事會主席國每月輪調，俄羅斯上次輪值是去年2月，同月攻打烏克蘭。

北韓指烏表露核野心 北韓官媒朝中社上周六報道，領袖金正恩的胞妹、中央委員會副部長金與正引述烏克蘭總統辦公室網站一項聯署，即要求在烏克蘭部署核武或自行發展核武，她認為此類聯署有機會是烏克蘭的政治陰謀，批評烏方官員狂妄自大，還以為可以擊敗俄羅斯，並在不同場合公開表露出核野心，正在招致一場核災難，威脅他們的存亡。

俄羅斯宣布計劃在白羅斯部署戰術核武後，有人在烏克蘭總統辦公室網站發起該聯署，至今僅611人簽署，遠少於獲澤連斯基答覆所需、90天內2.5萬人簽署的門檻。

澤連斯基