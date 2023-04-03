斯塔滕島被指有較多擁躉 特朗普擬申易地受審

美國前總統特朗普因支付成人女星斯蒂芬妮「掩口費」，上周四被紐約市曼哈頓大陪審團起訴。當地傳媒上周六引述消息人士報道，特朗普法律團隊出於政治原因，考慮要求案件從曼哈頓轉到斯塔滕島（Staten Island）審理。

消息人士表示，特朗普法律團隊擔心若案件在曼哈頓審理，當事人無法獲得公平審判，但目前尚未決定是否申請把案件轉到斯塔滕島法院審理，預計等待起訴內容公布後才作出決定。曼哈頓與斯塔滕島都是紐約市行政區，美國傳媒形容曼哈頓屬於「深藍」地區，意指是民主黨的根據地，相比之下斯塔滕島屬於保守派地區。2020年總統選舉中，特朗普在斯塔滕島的得票率是57%，最終當選總統的拜登只有42%。

曼哈頓刑事法院目前安排特朗普當地時間明日下午2時15分出庭，報道預料他面臨超過30項控罪，包括至少一項重罪。有前聯邦檢察官表示，特朗普更改案件審理地方的唯一原因，就是他認為基於選民登記，斯塔滕島的陪審團可能對自己較友好。

紐約州擬封數條街防亂 特朗普即將從佛羅里達州「回歸」紐約市，紐約州政府打算關閉數條主要街道，防止2021年1月6日國會山暴亂事件重演。受影響的街道在曼哈頓刑事法院周邊，負責保護特朗普安全的特勤局，上周五派人在法院周邊與警員巡視，以規劃安全的通行路徑。紐約市警方發表聲明，指暫時未收到可信的威脅，但將按照需要作出應對。

報道指，特朗普當地時間周一晚上抵達紐約市拉瓜迪亞機場，然後坐車前往其位於曼哈頓的特朗普大樓。翌日早上將被送到法院，然後直接帶到法院15樓接受傳訊。本報綜合報道

特朗普（左圖）在斯塔滕島的得票高於拜登（右圖）。 斯塔滕島