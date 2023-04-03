出席湖南大學座談會 馬英九籲兩岸青年交流
【本報綜合報道】台灣前總統馬英九的中國大陸祭祖之旅來到家鄉湖南省，他與湖南省委書記沈曉明會面時表示，兩岸分享及傳承共同的血緣、語文、歷史與文化，若兩地年輕人能夠交流，兩岸就多一分情誼，交誼愈深厚，發生衝突的機率愈低。
台媒指言論強調一中原則
馬英九昨日上午到湖南大學和當地學生交流座談，他總結時提及「我們國家」修改憲法，分為兩部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，「都是我們中華民國，都是中國」。台灣傳媒引述知情人士報道，馬英九上述言論是強調兩岸並非兩國，而是依據各自規定，都堅持一個中國原則；依照中華民國憲法，兩岸關係當然是大陸地區與台灣地區的關係，最重要是互不否認，就不會有兩國論或一中一台的疑慮。
同日下午，馬英九參觀中國鐵建和三一重工，這兩間企業曾經參與台灣捷運或機場的基礎建設。他之後參觀湖南衞視綜藝節目《聲生不息寶島季》節目錄影，期間參與節目連線並合唱歌曲《月亮代表我的心》，但台灣傳媒指在正式播出時會剪走。
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