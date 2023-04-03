北韓寧邊核設施 輕水反應堆或運行
【本報綜合報道】北韓領袖金正恩上月底視察指導核武研發項目，要求擴大武器級核材料產量及加緊生產不同威力的核武。美國智庫一個北韓專題網站上周六引述衞星圖像指，北韓平安北道寧邊核設施出現強烈的活動迹象，輕水反應堆接近完工。
網站分析上月3日及17日拍攝的衞星圖像，指寧邊輕水反應堆接近過渡到運行的狀態，上址泵房向外排水，即輕水反應堆正在活動，估計與測試冷卻系統有關，意味或準備啟動。輕水反應堆附近的輔助建築亦開始施工，推測將擴大其產能；附近同時出現一個長42米、寬15米的建築物地基，該建築物兩個月前動工，最低層約有20個房間，可能是反應堆運轉所需人員的住所，也可以為相關研究和工程提供空間。
譴責美韓軍演 暗示使用核武
另一方面，北韓官媒朝中社於昨日強烈譴責美國與南韓舉行聯合軍事演習，強調美國及其僕從勢力不要忘記北韓擁有實際的核攻擊能力，以及言出必行的特質。
文章指美韓兩國對北韓作出赤裸裸的軍事挑釁，朝軍將選擇採取相應措施；又稱對於不懼怕核武、胡作非為的敵人，若戰爭威懾力不起作用，北韓將如何使用核武顯而易見。
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