北韓寧邊核設施 輕水反應堆或運行

網站分析上月3日及17日拍攝的衞星圖像，指寧邊輕水反應堆接近過渡到運行的狀態，上址泵房向外排水，即輕水反應堆正在活動，估計與測試冷卻系統有關，意味或準備啟動。輕水反應堆附近的輔助建築亦開始施工，推測將擴大其產能；附近同時出現一個長42米、寬15米的建築物地基，該建築物兩個月前動工，最低層約有20個房間，可能是反應堆運轉所需人員的住所，也可以為相關研究和工程提供空間。