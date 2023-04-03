台海升溫 美軍頭指與華非處開戰邊緣

【本報綜合報道】美國參謀長聯席會議主席米利上周五表示，美國與中國並不是處於戰爭邊緣，形容當前有關兩國即將開戰的言論「過熱」，指在中國、美國及其他地方都有這種說法，他呼籲外界在這方面要「多一些實事求是、少一些情緒化」。

米利認為過早擔憂中俄結盟 米利接受一個軍事新聞網站訪問時承認，可能發生一些事件令局勢不受控制地升溫，但不認為目前出現這種情況。他稱中國大陸侵略台灣的機會不大，但以防萬一，美國應該繼續加快向台灣提供武器，強化台方軍事能力；又指台灣人口約2,300萬，本身擁有17萬常備部隊和100萬名至200萬名後備軍人，認為台灣有利防守，對北京而言，採取兩棲空降行動非常困難，加上缺乏經驗，令接管台灣變得不太可能。

此外，米利認為過早擔憂中國與俄羅斯結盟，強調美國需要確保自身軍隊是非常強大及有能力，令中國相信美方在必要時會動用軍隊。

米利指稱根據自己對中國的理解及分析，「至少他們的軍隊及可能其他人，得出必然與美國開戰這種結論，我認為這是一個非常危險的想法。我不相信戰爭是不可避免，但我也不認為這是迫在眉睫」。

美國高機動性多管火箭系統將部署在菲律賓基地。 米利