蔡英文過境紐約 料已晤眾院民主黨領袖

回程將見麥卡錫 取消部分活動免觸怒京 台灣總統蔡英文當地時間上周六繼續訪問危地馬拉，美國傳媒指她上周四過境紐約期間，會晤美國國會眾議院少數黨領袖、民主黨議員杰弗里斯（Hakeem Jeffries），預料回程過境洛杉磯與眾議院議長麥卡錫及其他議員見面。

蔡英文上周三飛抵紐約，台灣總統府回應指將在適當時候公布她與美國友人的會面。杰弗里斯代表紐約市布魯克林選區，其辦公室拒絕證實是否與蔡英文會面；白宮沒有回應置評請求。杰弗里斯之前是眾議院民主黨黨團主席，今年1月3日接替黨友兼前眾議院議長、去年訪問台灣會見蔡英文的佩洛西，出任眾議院民主黨黨團領袖。

美多名國會議員訪洛杉磯 料見面 由於蔡英文幾乎肯定與麥卡錫見面，所以上述報道內容屬實的話，代表她今次外訪之行同時見到美國國會眾議院兩大黨領袖。中國大陸已經多次表明強烈抗議蔡英文過境美國及會見美國政客，美國傳媒指北京的反應可能比美方此前擔憂的更抑制。

多名美國國會議員上周三起到訪洛杉磯，將與華特迪士尼行政總裁艾格及多間科企高層會晤，討論北京讓美國影視進入中國大陸市場的條件，而行程亦包括與周三過境的蔡英文見面。知情人士透露，蔡英文已經取消若干活動，並限縮與媒體接觸，原因是這些活動被認為最可能激怒北京，或包括在列根總統圖書館發表演說的行程。

蔡訪危地馬拉 參觀台捐助醫院 至於蔡英文的危地馬拉訪問行程，她當地時間上周六在危地馬拉總統賈馬太的陪同下參訪提卡爾國家公園，在美洲豹金字塔神殿前欣賞傳統表演和球賽，隨後與對方步行至附近濱海大道合影留念。二人同日晚上出席總統答謝宴，蔡英文感謝賈馬太邀請及危地馬拉人民接待，賈馬太稱期待訪問台灣，並重申對台灣最堅定的承諾。

蔡英文翌日將參觀由台灣捐助2,200萬美元（約1.72億港元）協助興建的齊瑪德南戈公立醫院，但該醫院此前捲入弊案。她在答謝宴表示，期待這項合作能夠守護更多民眾的健康。蔡英文當地時間周日結束對危地馬拉的訪問，轉往下一站伯利茲。本報綜合報道

蔡英文過境紐約期間出席僑宴及演講。 杰弗里斯 麥卡錫