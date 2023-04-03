影片收益大減 B站多人停上傳

【本報綜合報道】內地影音平台Bilibili（嗶哩嗶哩，又稱B站）近來有一批擁有大量粉絲的影片上傳者，發起停止更新的風潮，主要原因是平台收益減少、收支難以平衡，降低創作者上載影片的意願。分析指，B站經營收入增速追不上整體流量增速，因此調整獎勵機制。

公司收入增速追不上流量 內媒昨日報道，近日有多名粉絲數量達200萬至300萬人的影片上傳者（又稱UP主）密集公開宣布暫停更新，當中不乏曾獲選2019年和2022年B站百大UP主的人。一名在B站擁有數萬粉絲的UP主透露，B站的獎勵機制今年作出重大調整，一條各項數據和去年差別不大的影片內容，B站給創作者的收益可能只有去年的二分之一，甚至三分之一。

報道指，B站近年持續虧損，其激勵金額隨之下降，但B站給UP主的影片激勵總額同時達到新高。B站上月30日發布去年全年業績，財報顯示去年給UP主分成達到91億元人民幣（約104億港元），年增17.9%，佔其營業總成本的一半。分析指出，B站的經營收入增速未能跟上整體流量增速，每名UP主的收益遭到一定程度稀釋。