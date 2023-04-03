父母酒精抹身 深圳女童壞腦

偏方圖遏高燒 致需深切治療 廣東省深圳市一名4歲女童早前屢發高燒，被迷信「偏方」的父母多次以酒精抹身，造成大腦功能受損，一度需送入深切治療病房。內媒昨天報道，女童目前語速稍慢，沒有其他問題。有兒童醫院急診科醫生提醒，未揮發酒精一旦進入兒童皮膚會引起急性中毒，而焗汗、退燒針、藥物灌腸及捏痧刮痧等偏方也非可取方式。

當得悉女兒曉月（化名）發高燒後，母親首先用濃度75%酒精沾濕棉花，之後再替對方抹身及擦額頭，「差不多有一天時間，只要高燒上來就擦」。她憶述女兒事後曾經嘔吐，精神狀態不太好，也沒有力氣，說話聲音較小，於是決定送曉月往醫院求診。

送院吊鹽水 昏迷兩天 在醫院吊鹽水期間，曉月陷入昏迷，獲移送深切治療病房，並接受磁力共振（MRI）檢查，結果顯示其丘腦部位出現些微腫脹。經檢查後，醫生認為女童出現嚴重代謝性酸中毒，大腦功能受損，一切可能是酒精中毒所致。

約兩天後，曉月終於甦醒，一周後再轉送神經內科繼續康復治療，至今除了說話速度稍慢之外已經無其他問題。被問及為何會用酒精替女兒抹身時，曉月母親解釋自己從小到大一旦發燒，長輩都會以相同方法退燒，以後肯定不會再做。

皮膚薄嫩 易吸收中毒 一名兒童醫院急診科醫生警告，兒童皮膚一旦吸收未揮發酒精會發生急性中毒，嚴重會出現呼吸衰竭甚至死亡。另有醫生解釋，由於兒童皮膚薄嫩，皮下血管豐富，加上發燒後全身毛細血管處於擴張狀態，身體耐受酒精程度較低，容易吸引酒精中的乙醇，導致酒精中毒。他重申，若兒童持續發高燒，或發燒時伴隨嘔吐及腹瀉等情況時，應及時求診，避免延誤治療。本報綜合報道