鍾南山料市民本月可除口罩
【本報綜合報道】內地多區不再強制要求旅客乘坐地鐵戴口罩，中國工程院院士鍾南山指戴口罩可成非強制性措施，若條件允許，市民本月可以脫口罩。
新冠高峰或局部出現
鍾南山上周五出席一個研討會時表示，新冠高峰未來會局部出現，但不會是全國性，新藥和疫苗研發不中斷，可以做到有備無患。此外，有研究認為冬春流感流行季呈現「滯後性」和「高水平流行」兩大特徵，原因均與戴口罩等非藥物干預措施有密切關係。鍾南山認為，過去3年戴口罩是一個預防病原體的很好且有效手段，但人群長時間低暴露於流感等病原體，令鼻腔缺少刺激，不利人體形成自然免疫力。
中國疾控中心上周六發布新冠病毒感染情況，內地本土重點關注變種病毒株上月23日至30日新增22宗。去年12月1日至上月30日報送28,468宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種病毒株，有69個進化分支，主要流行株為BA.5.2.48、BF.7.14和DY.1。各省區市報告核酸檢測感染數從去年12月22日高峰694萬宗，下降至上月30日2,967宗，檢測感染率亦由去年12月25日高峰29.2%跌至最新僅0.7%。
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