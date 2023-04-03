鍾南山料市民本月可除口罩

新冠高峰或局部出現

鍾南山上周五出席一個研討會時表示，新冠高峰未來會局部出現，但不會是全國性，新藥和疫苗研發不中斷，可以做到有備無患。此外，有研究認為冬春流感流行季呈現「滯後性」和「高水平流行」兩大特徵，原因均與戴口罩等非藥物干預措施有密切關係。鍾南山認為，過去3年戴口罩是一個預防病原體的很好且有效手段，但人群長時間低暴露於流感等病原體，令鼻腔缺少刺激，不利人體形成自然免疫力。