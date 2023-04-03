中馬總理會晤 稱共護南海和平

【本報綜合報道】馬來西亞總理安華上周六與中國國務院總理李強在北京市人民大會堂舉行會談，他強調東盟國家願與中國深化對話合作，共同維護南海和平穩定。

李強表示，中國和馬來西亞都是發展中國家和新興經濟體，要發揮各自比較優勢，推進好下階段合作；並深化發展戰略對接，推動融合發展，加強新興產業合作。中方願擴大進口馬來西亞優質特色產品，加強農業領域合作，積極展開教育、文化、旅遊、媒體、智庫等價域合作，同時與東盟國家加快推進「南海行為準則」磋商。

安華稱馬中兩國命運與共，馬來西亞各界致力加強對華友好，該國新政府把發展馬中關係作為優先方向，堅定奉行一個中國政策，認為涉疆問題是中國內政，願與中方深化共建「一帶一路」合作等。二人又共同見證經貿、農業、海關等多項雙邊合作文件的簽署。安華在會後記者會提到，已經邀請中國領導人明年訪問馬來西亞。

中星完成自貿協定升級談判 另新加坡總理李顯龍上周訪華期間，新加坡與中國宣布新中自由貿易協定升級談判實質性完成，雙方上周六簽署備忘錄，將繼續文本法律審核、翻譯等後續工作，履行各自國內程序盡早簽署。而兩國進一步提高服務貿易和投資開放承諾水平。