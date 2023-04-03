反擊敵對基地日研新武器曝光

【本報綜合報道】日本政府決定擁有對敵基地攻擊能力的反擊能力，防衞裝備廳上月30日發布2022財政年度主要研究成果，分別是無人水下載具、激光武器、用於島嶼防衞的新型反艦導彈，更透過模擬影片展示從海陸空平台打擊敵方軍艦的過程。

海陸空3方打擊 日本防衞裝備廳發布影片介紹上述武器，首先提到的無人水下載具2018年開始研究，去年12月交付原型，今年在大海試驗。它採用模組化設計，可以根據不同任務加載不同的組件，並能夠長時間在水下自動航行，用於布置及掃除水雷、水下監視。

激光武器2017年開始研究，去年12月在室內環境試驗，今年2月交付原型並將在野外環境試驗。根據模擬影片，它安裝在地面移動平台，屬於車載激光系統，可以對無人機群實施長程、高威力的精準打擊，有快速、靈活、抗電磁干擾等優勢性能。

最後介紹的「島嶼防衞用新反艦導彈」，可以在敵方威脅範圍外從地面發射車、戰機、軍艦發射。它的特點是機動性高，設計上具備一定程度的匿蹤性，模擬影片可見3枚導彈先後巧妙地避開敵軍艦艇的防空導彈及近防炮，最後準確命中3個目標。