中日外長北京會談 林芳正籲釋日公民

中國國務委員兼外長秦剛昨天在北京與日本外相林芳正舉行會談，秦剛強調日方不得插手台灣問題，重信守諾、以史為鑑是兩國關係行穩致遠的重要前提。林芳正強烈要求釋放被拘留的日本公民，又關切中方在東海的軍事活動。

這是二人首次面對面會談，中國外交部在新聞稿表示，秦剛指和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇，中日四個政治文件奠定兩國關係政治法律基礎，希望日方樹立正確對華認知，與中方共同努力，加強對話溝通、推進務實合作、增進人文交流、妥善管控分歧，為兩國關係排障減負，構建契合新時代要求的中日關係。

對於日本政府決定向大海排放福島核污水，秦剛強調這是事關人類健康安全的重大問題，日方需要負責任地處置。他提到美國打壓中國半導體產業，指美方過往採用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，己所不欲，勿施於人，日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀；又稱日本是七大工業國集團成員國，應該正確引導會議基調和方向。

商重啟中日韓首腦會談 林芳正表示台灣海峽和平及穩定很重要，又要求中國在俄烏戰爭上，對維護國際和平發揮負責任的作用。秦剛強調台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎，敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得以任何形式損害中國主權。日本傳媒報道，二人也商討重啟中日韓三國首腦及外長級別的對話。

一名在製藥公司擔任高級管理人員的日本男子，被指從事間諜活動在中國被拘留，秦剛表示中方將依法處置。林芳正要求盡快安排領事會面，呼籲中國確保透明及公平的營商環境，保障安全的經濟活動，又對中方要求海外企業轉移技術表示擔憂。

解放軍驅逐艦東海訓練 另一方面，解放軍東部戰區驅逐艦支隊近日在東海展開實戰化訓練，052D型驅逐艦太原號、956EM型驅逐艦泰州號，以及054A型護衞艦湘潭號3艘軍艦組成的編隊，緊貼使命任務、突出實戰條件，完成武器射擊、聯合海上搜救等超過10項課目訓練，進一步檢驗艦艇編隊協同作戰能力，提升指揮員決策指揮、官兵應急處置和協調配合能力。本報綜合報道