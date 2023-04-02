4月2日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月02日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
7.8元買古董手袋 7.4萬賣出
美媒前日報道，北卡羅萊納州29歲女子韋斯特（Chandler West），日前僅花1美元（約7.8港元）買到一個古董名牌手袋。經專業人士鑑定，該包獲證實是真品，於1920年推出，並有12顆鑽石、寶石、琺瑯等裝飾。韋斯特最後將手袋拍賣，最終以9,455美元（約7.4萬港元）售出。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230402-0402_00180_063/7-8元買古董手袋--7-4萬賣出
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc