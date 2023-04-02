7.8元買古董手袋 7.4萬賣出

美媒前日報道，北卡羅萊納州29歲女子韋斯特（Chandler West），日前僅花1美元（約7.8港元）買到一個古董名牌手袋。經專業人士鑑定，該包獲證實是真品，於1920年推出，並有12顆鑽石、寶石、琺瑯等裝飾。韋斯特最後將手袋拍賣，最終以9,455美元（約7.4萬港元）售出。