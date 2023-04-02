聊天機械人 意大利禁用 西方首宗

用戶對話付款資料曾丟失 私隱危機 由美國初創企業OpenAI研發人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT在全球掀起熱潮，引發個人資料外洩疑慮。意大利個人數據保護局前天宣布，由即日起暫時禁止國內民眾使用ChatGPT，成為首個禁用上述程式西方國家。OpenAI回覆英國傳媒查詢時強調，公司一直遵守與私隱有關法例。

個人數據保護局認為，ChatGPT平台於上月20日出現用戶對話資料及付款服務支付資訊丟失情況，再加上平台沒有就如何收集處理用戶訊息告知對方，缺乏大量收集及儲存個人資料的法律依據。

當局亦同時質疑，即使OpenAI服務條款聲稱ChatGPT服務面向13歲以上用戶，卻沒有驗證用戶年齡機制。

促交報告 否則可罰1.7億 針對以上質疑，個人數據保護局決定由前天起暫時禁止國內民眾使用ChatGPT，同時限制OpenAI處理意大利用戶資料，同時立案調查。當局要求OpenAI須於20天內提交報告，內容包括採取哪些措施保障用戶數據，否則面臨最高2,000萬歐元（約1.7億港元）或公司全球一年營業額4%的罰款。

OpenAI事後強調，公司願與意大利個人數據保護局合作，ChatGPT已在意大利下架，正向所有上月支付ChatGPT Plus服務費的意大利用戶發放退款，同時暫停自動續期付款安排。OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）上月23日曾公開承認，由於開源庫出現錯誤，導致部分用戶與ChatGPT聊天紀錄外洩。

歐盟寧監管 拒規範AI 另一方面，歐盟委員會執行副主席韋斯塔杰前天在Twitter提到，歐盟委員會可能不傾向禁止AI。她稱歐盟委員會不應規範AI技術，而是監管使用，重申不要在數年時間內，拋棄經數十年才建成的成果。

2022年11月，OpenAI推出ChatGPT，它能夠以自然語言回答用戶問題，也可以撰寫文章等，迅即成為全球焦點所在。本報綜合報道